В Индонезии из-за взрыва в баре пострадали 5 человек

В провинции Восточная Ява в Индонезии в ресторане произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом сообщают индонезийские медиа.

Согласно предварительным данным, из-за утечки газа взорвался 50-килограммовый баллон.

Также сообщается, что повреждения получили почти 40 близлежащие здания.

На месте работают работники экстренных служб.