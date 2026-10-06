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    В Индонезии из-за взрыва в баре пострадали 5 человек

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    • 06 октября, 2026
    • 11:41
    В Индонезии из-за взрыва в баре пострадали 5 человек

    В провинции Восточная Ява в Индонезии в ресторане произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщают индонезийские медиа.

    Согласно предварительным данным, из-за утечки газа взорвался 50-килограммовый баллон.

    Также сообщается, что повреждения получили почти 40 близлежащие здания.

    На месте работают работники экстренных служб.

    Взрыв в здании Индонезия
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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