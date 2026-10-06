В Индонезии из-за взрыва в баре пострадали 5 человек
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 11:41
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В провинции Восточная Ява в Индонезии в ресторане произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек.
Как передает Report, об этом сообщают индонезийские медиа.
Согласно предварительным данным, из-за утечки газа взорвался 50-килограммовый баллон.
Также сообщается, что повреждения получили почти 40 близлежащие здания.
На месте работают работники экстренных служб.
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