О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек

В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 10:15
В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, ранее сообщалось об 11 пропавших без вести из-за сезонных наводнений. Оказание помощи жителям пострадавшего района затруднены из-за отключения электроэнергии и блокировки дорог.

Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату.

Сообщается, что стихия уничтожила 21 дом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi