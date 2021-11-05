В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести.

По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, ранее сообщалось об 11 пропавших без вести из-за сезонных наводнений. Оказание помощи жителям пострадавшего района затруднены из-за отключения электроэнергии и блокировки дорог.

Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату.

Сообщается, что стихия уничтожила 21 дом.