​В Индонезии из-за лесных пожаров были закрыты более 2 тыс. школ

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Власти Индонезии во вторник задействовали дополнительные 1600 военнослужащих для борьбы с лесными пожарами, охватившие также и сельскохозяйственные угодья.

Как передает Report со ссылкой на AFP, пожары стали причиной сильнейшего задымления, из-за чего в Малайзии и Сингапуре были закрыты школы.

Состояние здоровья десятков тысяч людей в задымленных регионах Индонезии резко ухудшилось. Также был нарушен график авиаперелетов в некоторых частях Малайзии из-за плохой видимости.

Власти Малайзии приказали закрыть более 2000 школ, где обучаются около 1,5 млн. детей.