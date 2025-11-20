Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов с подножия вулкана Семеру

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 12:34
    В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов, заблокированных у подножия извергающегося вулкана Семеру в провинции Восточная Ява.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

    Альпинисты были вынуждены переночевать в базовом лагере, расположенном на расстоянии около 6,4 км от кратера вулкана, затем местные власти организовали их перемещение в безопасное место.

    Спасатели также эвакуировали свыше 900 жителей районов недалеко от вулкана. Все они временно размещены в школах, мечетях и государственных учреждениях.

    Ранее вулкан при извержении выбросил пепел на высоту 5,7 км над уровнем моря.

    Индонезия вулкан Семеру альпинисты эвакуация

