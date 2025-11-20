В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов с подножия вулкана Семеру
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 12:34
В Индонезии эвакуировали 170 альпинистов, заблокированных у подножия извергающегося вулкана Семеру в провинции Восточная Ява.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Альпинисты были вынуждены переночевать в базовом лагере, расположенном на расстоянии около 6,4 км от кратера вулкана, затем местные власти организовали их перемещение в безопасное место.
Спасатели также эвакуировали свыше 900 жителей районов недалеко от вулкана. Все они временно размещены в школах, мечетях и государственных учреждениях.
Ранее вулкан при извержении выбросил пепел на высоту 5,7 км над уровнем моря.
