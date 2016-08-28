В Индонезии двое получили ранения при взрыве в церкви

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство во время проповеди в католической церкви в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра).

Как передает Report, об этом сообшило информационное агентство ANTARA.

Небольшие травмы получил пастор и сам боевик.

В настоящее время близлежащая территория блокирована, полиция проводит обыск в церкви. По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство" (ИГ).