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    В Индонезии двое получили ранения при взрыве в церкви

    По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки Исламское государство

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство во время проповеди в католической церкви в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра).

    Как передает Report, об этом сообшило информационное агентство ANTARA.

    Небольшие травмы получил пастор и сам боевик.

    В настоящее время близлежащая территория блокирована, полиция проводит обыск в церкви. По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство" (ИГ).

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