В Индонезии число жертв стихийных бедствий достигло 964 человек

Число погибших в результате стихийных бедствий в Индонезии достигло 964 человек.

Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на данные Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями страны.

"Сегодня обнаружены тела еще трех жертв из-за оползней и наводнений в провинциях Ачех , Северная Суматра и Западная Суматра. Таким образом, число погибших составило 964 человека", - сообщили в Нацагентстве.

Кроме того, 264 человека числятся пропавшими без вести.