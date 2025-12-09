В Индонезии число жертв стихийных бедствий достигло 964 человек
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 17:03
Число погибших в результате стихийных бедствий в Индонезии достигло 964 человек.
Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на данные Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями страны.
"Сегодня обнаружены тела еще трех жертв из-за оползней и наводнений в провинциях Ачех , Северная Суматра и Западная Суматра. Таким образом, число погибших составило 964 человека", - сообщили в Нацагентстве.
Кроме того, 264 человека числятся пропавшими без вести.
