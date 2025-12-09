Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Индонезии число жертв стихийных бедствий достигло 964 человек

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 17:03
    В Индонезии число жертв стихийных бедствий достигло 964 человек

    Число погибших в результате стихийных бедствий в Индонезии достигло 964 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на данные Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями страны.

    "Сегодня обнаружены тела еще трех жертв из-за оползней и наводнений в провинциях Ачех , Северная Суматра и Западная Суматра. Таким образом, число погибших составило 964 человека", - сообщили в Нацагентстве.

    Кроме того, 264 человека числятся пропавшими без вести.

    Индонезия оползни наводнения пропавшие без вести жертвы
    İndoneziyada təbii fəlakətin qurbanlarının sayı 964 nəfərə çatıb
    Elvis

    Последние новости

    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    17:25

    В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:21
    Фото

    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    17:21

    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    17:18
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    17:15

    AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

    Инфраструктура
    17:07

    BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий

    Инфраструктура
    Лента новостей