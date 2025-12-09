İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İndoneziyada təbii fəlakətin qurbanlarının sayı 964 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:16
    İndoneziyada təbii fəlakətin qurbanlarının sayı 964 nəfərə çatıb

    İndoneziyada təbii fəlakətlərin nəticəsində ölənlərin sayı 964-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya KİV-i ölkənin Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli Agentliyinə istinadən bildirib.

    "Bu gün Açex, Şimali Sumatra və Qərbi Sumatra əyalətlərində baş vermiş sürüşmələr və daşqınlar səbəbindən daha üç nəfərin meyiti aşkar olunub. Beləliklə, ölənlərin sayı 964 nəfərə çatıb", - Milli Agentlik məlumat verib.

    Bundan əlavə, 264 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

    İndoneziya təbii fəlakət
