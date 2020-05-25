Наверх

В Индонезии число случаев коронавируса приблизилось к 23 тысячам

​В Индонезии число случаев коронавируса приблизилось к 23 тысячам

В Индонезии за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 479, достигнув 22 750.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет минздрав страны.

Отмечается, что скончались 1 391, выздоровели 5 642 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!