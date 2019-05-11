​В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

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По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура на острове Суматра после бунта, Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Antara.

По данным агентства, беспорядки вспыхнули, когда полиция задержала одного из заключенных за употребление наркотиков в тюрьме. В ответ заключенные подожгли здание тюрьмы в 2.00 в субботу и начали бросать камни в сотрудников службы безопасности, 34 заключенным удалось бежать.

Пожарные потушили огонь и начали эвакуацию заключенных.

"По нашим данным, 495 заключенных все ещё находятся в тюрьме, мы эвакуировали 119 человек", - сказал шеф полиции Ахмад Давид и отметил, что полиция продолжает поиски сбежавших.