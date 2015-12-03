В Индонезии 18 человек погибли в результате схода оползня

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В результате схода оползня в провинции Бенгкулу на индонезийском острове Суматра погибли 18 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Оползень сошел в утренние часы в районе населенного пункта Лебонг Тандаи, накрыв несколько жилых домов. Причиной бедствия стали проливные дожди.

Как сообщается, район ЧП расположен в холмистой местности, где ранее располагались золотодобывающие шахты.