В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человека

В штате Манипур на северо-востоке Индии в результате двух инцидентов погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица.

"Двое детей из общины мейтеи (основной народ штата Манипур - ред.) погибли при взрыве бомбы в доме в районе Бишнупур", - отмечается в заявлении.

Позднее министр внутренних дел штата Говиндас Контхуджам сообщил, что еще двое человек погибли после того, как полиция открыла огонь для усмирения толпы, напавшей на лагерь сил безопасности.

Данные инциденты, по данным ряда официальных лиц, свидетельствуют о нарушении хрупкого мира между индуистской общиной мейтеи и христианским племенем куки, конфликтующими из-за экономических привилегий и квот на трудоустройство. В столкновениях, впервые вспыхнувших в мае 2023 года между этими народами, погибли в общей сложности 260 человек и более 60 000 были перемещены.

Отмечается, что власти ввели комендантский час в столице штата Импхале и прилегающих районах, а также приостановили работу интернет-сервисов на пять дней.