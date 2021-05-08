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В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, впервые превысило 4 тыс. за 24 часа
Другие страны
8 мая 2021 г. 10:16
В Индии зафиксировали новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки

Индийские медики зарегистрировали за минувшие 24 часа 401 078 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество заразившихся за все время эпидемии в стране составило 21 892 676. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии на своем сайте,

Число летальных исходов возросло за сутки на 4 187 и достигло 238 270.

Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, впервые в Индии превысило 4 тыс. за 24 часа. Предыдущий суточный антирекорд смертности был зафиксирован 6 мая и составлял 3 980 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 318 609 и достигло 17 930 960. На лечении находятся 3 723 446 пациентов с коронавирусом, что на 78 282 больше, чем утром в пятницу.

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Версия на английском языке India's daily COVID mortality reaches record high

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