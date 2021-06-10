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В Индии зафиксировали наибольшее число смертей от коронавируса за сутки

В Индии зафиксировали наибольшее число смертей от коронавируса за сутки Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 94 052 и составило 29 183 121
Другие страны
10 июня 2021 г. 10:07
В Индии зафиксировали наибольшее число смертей от коронавируса за сутки

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 94 052 и составило 29 183 121. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны.

По данным, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 6 148 и достигло 359 676.

Зафиксированный рост количества смертей от этой инфекции за сутки стал самым большим для Индии за все время эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составлял 4 529.

Резкий скачок летальных исходов за 24 часа объясняется тем, что правительство штата Бихар пересмотрело цифры умерших от инфекции после проведения проверки на местах. Если еще в среду штат сообщал о 5 478 умерших в целом в ходе эпидемии, то проверка показала, что более 3 тыс. летальных исходов не были учтены, и в четверг было сообщено, что на деле это число составляет более 9 тыс. человек. Проверка была проведена после того, как Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция штата Бихар) потребовал пересмотра данных на фоне утверждений общественности и СМИ, что региональное правительство скрывает реальное количество инфекций и смертей в штате. В итоге в четверг местные власти сообщили о суточном приросте числа летальных исходов в 3 971.

По данным министерства, за последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 151 367 пациентов, общее число излечившихся составило 27 655 493 человек. Между тем активное число случаев COVID-19 в стране составляет 1 167 952, что на 63 463 меньше, чем сутками ранее. По данным Минздрава, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вакцинировался 3 379 261 человек, общее число сделанных прививок в стране достигло 242 726 693.

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