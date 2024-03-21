В Индии задержали главу столичного региона Дели в рамках дела о коррупции

Главный министр Национального столичного региона Дели Арвинд Кеджривал был задержан правоохранительными органами в рамках дела о возможной коррупции и отмывании денег при реализации акцизной политики в столице Индии.

Главный министр Национального столичного региона Дели Арвинд Кеджривал был задержан правоохранительными органами в рамках дела о возможной коррупции и отмывании денег при реализации акцизной политики в столице Индии.

Как передает Report , об этом сообщил соратник политика Саурабх Бхарадвадж.

Высокий суд Дели сегодня отказал Кеджривалу в петиции, в которой он добивался гарантий, что не будет арестован в случае, если явится в суд, как того требовали правоохранительные органы. Вскоре после этого к резиденции главы Дели прибыли сотрудники Управления противодействия экономическим преступлениям (ED) Министерства финансов Индии, которое расследовало дело и добивалось явки политика в суд. Дело против главы Дели связано с акцизной политикой правительства столичного региона в 2021-2022 годах, которая позже была отменена властями города.

Кеджривал подал апелляцию в Верховный суд, но тот согласился провести слушание не раньше пятницы.