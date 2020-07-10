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В Индии за сутки COVID-19 заразились 26,5 тыс. человек

В Индии за сутки COVID-19 заразились 26,5 тыс. человек В минувший день из-за коронавируса скончались свыше 400 человек
Другие страны
10 июля 2020 г. 09:21
В Индии за сутки COVID-19 заразились 26,5 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 26,5 тысячи и составляет 793 802.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 276 685 человек, выздоровели 495 512 человек (19 135 за сутки), умерли 21 604 (475 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. 

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