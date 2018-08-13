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    В Индии за сезон дождей погибли более 770 человек

    © AP Photo / Mukhtar Khan

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 774 человека стали жертвами непогоды в семи штатах Индии с момента наступления сезона муссонных дождей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны.

    Согласно этим данным, в наибольшей степени от ударов стихии пострадал южный штат Керала — там от ударов стихии погибли 187 человек. Следом в этом списке идут Уттар-Прадеш (171 жертва), Западная Бенгалия (170 жертв), а также Махараштра (139 погибших).

    Отмечается, что суммарно почти 250 человек в семи штатах получили ранения в результате инцидентов, спровоцированных обильными осадками. Еще более 30 человек числятся пропавшими без вести.

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