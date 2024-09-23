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В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox сlade 1) выявлен в Индии.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 17:01
В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox сlade 1) выявлен в Индии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на официальные источники.

"Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который был зарегистрирован в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациентом является 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ", - сообщает агентство.

У заболевшего мужчины были схожие с ветрянкой симптомы - высокая температура и сыпь на теле, врачи отправили на анализ соответствующие образцы.

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