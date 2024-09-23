В Индии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox сlade 1) выявлен в Индии.

Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox сlade 1) выявлен в Индии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на официальные источники.

"Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который был зарегистрирован в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациентом является 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ", - сообщает агентство.

У заболевшего мужчины были схожие с ветрянкой симптомы - высокая температура и сыпь на теле, врачи отправили на анализ соответствующие образцы.