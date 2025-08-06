О нас

В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов
Другие страны
6 августа 2025 г. 13:46
В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов

Правоохранительные органы Индии начали расследование инцидента, произошедшего 30 июля в больнице города Мандихера (штат Харьяна), где в результате врачебной ошибки у новорожденного была травматически ампутирована рука.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, во время родов, из-за предполагаемого грубого обращения медицинского персонала, конечность новорожденной была полностью оторвана.

Персонал допустил грубое нарушение медицинских протоколов. Родственники роженицы заявили о бесчеловечном обращении со стороны медиков. Ребенок выжил и был переведен в другую клинику в соседнем городе.

По факту инцидента создана специальная комиссия, которая установила, что в больнице были нарушены утвержденные стандарты оказания помощи, а также права на здоровье и жизнь, закрепленные конституцией Индии.

Комиссия запросила полную информацию об обстоятельствах, которые привели к ампутации, а также данные о медиках и парамедиках, присутствовавших на месте происшествия в момент происшествия.

Помимо этого, Комиссия также запросила четкое объяснение причин отсечения конечности новорожденного и меры, принятые для лечения и реабилитации ребенка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Newborn’s arm severed during delivery in India

Экслюзивные новости

Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi