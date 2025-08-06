В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов

Правоохранительные органы Индии начали расследование инцидента, произошедшего 30 июля в больнице города Мандихера (штат Харьяна), где в результате врачебной ошибки у новорожденного была травматически ампутирована рука.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, во время родов, из-за предполагаемого грубого обращения медицинского персонала, конечность новорожденной была полностью оторвана.

Персонал допустил грубое нарушение медицинских протоколов. Родственники роженицы заявили о бесчеловечном обращении со стороны медиков. Ребенок выжил и был переведен в другую клинику в соседнем городе.

По факту инцидента создана специальная комиссия, которая установила, что в больнице были нарушены утвержденные стандарты оказания помощи, а также права на здоровье и жизнь, закрепленные конституцией Индии.

Комиссия запросила полную информацию об обстоятельствах, которые привели к ампутации, а также данные о медиках и парамедиках, присутствовавших на месте происшествия в момент происшествия.

Помимо этого, Комиссия также запросила четкое объяснение причин отсечения конечности новорожденного и меры, принятые для лечения и реабилитации ребенка.