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В Индии восемь человек погибли от удара молнии

В Индии восемь человек погибли от удара молнии В результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх погибли восемь человек, в том числе шесть школьников.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 15:58
В Индии восемь человек погибли от удара молнии

В результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх погибли восемь человек, в том числе шесть школьников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в правительстве региона.

Учащиеся старших классов возвращались из школы после экзаменов, когда начался ливень. Они укрылись под деревом. От удара молнии погибли шесть подростков и двое взрослых. Еще один школьник серьезно пострадал.

Власти Чхаттисгарха объявили о выплате компенсации в размере 400 тыс. индийских рупий (около 4,8 тыс. долларов) семьям погибших.

Как показало исследование Национального бюро регистрации преступлений, в Индии с 2010 по 2020 год произошел резкий рост смертности в результате ударов молний. Наиболее подвержены этим инцидентам регионы центральной и северо-восточной части республики, особенно сельские районы. Число погибших от ударов молний в Индии ежегодно составляет около 2 тыс. человек.

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