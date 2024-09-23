В Индии восемь человек погибли от удара молнии

В результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх погибли восемь человек, в том числе шесть школьников.

В результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх погибли восемь человек, в том числе шесть школьников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в правительстве региона.

Учащиеся старших классов возвращались из школы после экзаменов, когда начался ливень. Они укрылись под деревом. От удара молнии погибли шесть подростков и двое взрослых. Еще один школьник серьезно пострадал.

Власти Чхаттисгарха объявили о выплате компенсации в размере 400 тыс. индийских рупий (около 4,8 тыс. долларов) семьям погибших.

Как показало исследование Национального бюро регистрации преступлений, в Индии с 2010 по 2020 год произошел резкий рост смертности в результате ударов молний. Наиболее подвержены этим инцидентам регионы центральной и северо-восточной части республики, особенно сельские районы. Число погибших от ударов молний в Индии ежегодно составляет около 2 тыс. человек.