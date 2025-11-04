В Индии в результате столкновения поездов погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и несколько получили ранения в результате столкновения пригородного поезда с товарным возле станции Биласпур в Чхаттисгархе (Индия) во вторник днем.

Как передает Report, об этом сообщили индийские СМИ.

Еще несколько вагонов сошли с рельсов. На место происшествия направлены спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим.

Ведутся восстановительные работы для расчистки пострадавшего участка пути и возобновления движения.