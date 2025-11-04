Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Индии в результате столкновения поездов погибли пять человек

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 17:49
    В Индии в результате столкновения поездов погибли пять человек

    По меньшей мере пять человек погибли и несколько получили ранения в результате столкновения пригородного поезда с товарным возле станции Биласпур в Чхаттисгархе (Индия) во вторник днем.

    Как передает Report, об этом сообщили индийские СМИ.

    Еще несколько вагонов сошли с рельсов. На место происшествия направлены спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим.

    Ведутся восстановительные работы для расчистки пострадавшего участка пути и возобновления движения.

    Индия столкновение поездов

    Последние новости

    18:42

    Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

    Финансы
    18:37

    Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в Грузии

    В регионе
    18:35

    Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

    Футбол
    18:29

    Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

    ИКТ
    18:28

    Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщения

    В регионе
    18:15

    Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубом

    Футбол
    18:12

    В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    18:07

    В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

    Происшествия
    18:04

    В Нахчыване выделили около 700 га под строительство СЭС

    Энергетика
    Лента новостей