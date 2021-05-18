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В Индии установили новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19

В Индии установили новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19 Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 329 человек, а общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 миллионов
Другие страны
18 мая 2021 г. 08:52
В Индии установили новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19

Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 329 человек, а общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

При этом второй день подряд прирост числа новых зараженных составляет менее 300 тысяч - за минувшие сутки в Индии выявлено 263,5 тысяч новых заболевших.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число инфицированных COVID-19 людей в стране превысило 25,2 миллиона, выздоровели более 21,5 миллиона, умерли более 278 тысяч, а число людей получающих лечение снизилось до 3,3 миллиона.

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