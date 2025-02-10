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В Индии стартовала авиакосмическая выставка Aero India

В Индии стартовала авиакосмическая выставка Aero India Международная авиационно-космическая выставка Aero India 2025 стартовала на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 10:24
В Индии стартовала авиакосмическая выставка Aero India

Международная авиационно-космическая выставка Aero India 2025 стартовала на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в рамках выставки Нью-Дели намерен изучить возможность совместного производства военного оборудования, а также рассмотреть варианты многомиллиардных сделок.

На мероприятии также будут представлены два российских и американских перспективных истребителя-невидимки пятого поколения - российский Су-57 и Lockheed Martin (LMT.N) F-35 Lightning II.

По данным Министерства обороны Индии, в мероприятии, которое продлится до пятницы, принимают участие более 150 иностранных компаний, а также ожидается прибытие министров обороны или представителей около 30 стран.

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