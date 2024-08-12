В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

Семь человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии в воскресенье вечером.

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Семь человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии в воскресенье вечером. Как передает Report, об этом сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV. По информации телеканала, в начале длинной очереди в храм, где проходила ежегодная праздничная церемония, произошла драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд. Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры из Национального кадетского корпуса (массовая организация под эгидой вооруженных сил, предоставляющая школьникам-старшеклассникам и студентам начальную военную подготовку) применили бамбуковые полицейские дубинки "латхи" с металлическими наконечниками, что, по свидетельствам очевидцев, которые приводит телеканал, вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания помощи, уточняет NDTV. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram