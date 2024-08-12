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В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника Семь человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии в воскресенье вечером.
Другие страны
12 августа 2024 г. 09:25
В Индии семь человек погибли в давке в храме во время праздника

Семь человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии в воскресенье вечером.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник индийский телеканал NDTV.

По информации телеканала, в начале длинной очереди в храм, где проходила ежегодная праздничная церемония, произошла драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд. Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры из Национального кадетского корпуса (массовая организация под эгидой вооруженных сил, предоставляющая школьникам-старшеклассникам и студентам начальную военную подготовку) применили бамбуковые полицейские дубинки "латхи" с металлическими наконечниками, что, по свидетельствам очевидцев, которые приводит телеканал, вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания помощи, уточняет NDTV.

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Версия на английском языке Seven die in stampede at temple in India

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