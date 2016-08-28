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    В Индии с рельсов сошли 12 вагонов пассажирского экспресса

    Вследствие инцидента пострадали свыше 30 пассажиров

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 12 вагонов пассажирского экспресса, следовавшего из города Тривандрум (Тируванантапурам) в город Мангалор, сошли 28 августа с рельсов в результате разрушения путей в расположенном на юге Индии штате Керала.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Вследствие инцидента пострадали свыше 30 пассажиров.

    Вагоны не опрокинулись, однако повреждены соседние пути. В настоящее время бригады рабочих ликвидируют последствия ЧП.

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