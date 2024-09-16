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В Индии с начала сезона муссонов погибли более 170 человек

В Индии с начала сезона муссонов погибли более 170 человек Более 170 человек погибли в северном штате Химачал-Прадеш в результате сильных дождей после прихода сезона муссонов в июне.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 20:12
В Индии с начала сезона муссонов погибли более 170 человек

Более 170 человек погибли в северном штате Химачал-Прадеш в результате сильных дождей после прихода сезона муссонов в июне.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hindustan Times.

Согласно информации, из-за непогоды в Химачал-Прадеше затоплены дороги, наблюдаются проблемы с электричеством.

По оценкам местных властей, ущерб инфраструктуре штата в результате разгула стихии составил 13,2 млрд индийских рупий (более 158 млн долларов).

Сезон дождей в Индии обычно начинается в начале июня, когда муссоны достигают западного побережья страны в штате Керала. Затем он перемещается на север, как правило, охватывая всю страну к середине июля. Заканчиваются муссоны в конце сентября - началу октября.

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