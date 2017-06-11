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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Индии разбился вертолет.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

По данным, инцидент произошел северном индийском штате Уттаракханд. Вертолет упал во время взлета. Погиб механик, два пилота получили травмы.

Находившиеся на борту пять пассажиров не пострадали.

Вертолет Agusta 119, принадлежавший частной авиакомпании и направлявшийся в город Харидвар, потерял равновесие из-за низкого давления воздуха во время взлета и упал на землю.