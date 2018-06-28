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    В Индии разбился правительственный самолет, есть погибшие - ВИДЕО

    Предположительно в результате падения погибли пять человек

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Индии упал самолет, принадлежащий правительству страны, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

    Местная полиция сообщает, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи. 

    По предварительной информации, самолет совершал чартерный рейс, на борту находились пять человек, включая пилота. 

    Агентство AP отмечает, что предположительно в результате падения погибли все пятеро.

    Местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера.

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