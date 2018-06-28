В Индии разбился правительственный самолет, есть погибшие - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Индии упал самолет, принадлежащий правительству страны, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Местная полиция сообщает, самолет упал в оживленном районе города Мумбаи.

По предварительной информации, самолет совершал чартерный рейс, на борту находились пять человек, включая пилота.

Агентство AP отмечает, что предположительно в результате падения погибли все пятеро.

Местные каналы показывают кадры, на которых видны горящие обломки лайнера.