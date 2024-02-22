В Индии растет число жертв столкновений протестующих фермеров с полицией

Число жертв столкновений во время акций протеста фермеров в Индии выросло до шести, более 160 человек пострадали во время очередных стычек протестующих и полиции.
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Ранее сообщалось об одном погибшем, один из лидеров протеста Сарван Сингх Пандхер отмечал, что протестующие фермеры сделают двухдневную паузу после гибели участника марша на столицу Нью-Дели.
Индийские фермеры в среду возобновили начавшуюся полторы недели назад акцию протеста из-за того, что переговоры с представителями центральных властей не привели к желаемому компромиссу. Они пытаются продвинуться маршем к столице Нью-Дели, но их блокирует полиция на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от намеченной цели.
Участники акции заявляют, что готовы идти на столицу с 1,2 тыс. тракторами, а также бульдозерами и могут мобилизовать около 100 тыс. человек.
Фермеры добиваются принятия центральным правительством ряда мер, в том числе закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию. Власти заявляют, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые, тогда как протестующие хотят распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Целью марша на столицу протестующие называют встречу с премьером Нарендрой Моди.