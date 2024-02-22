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В Индии растет число жертв столкновений протестующих фермеров с полицией

В Индии растет число жертв столкновений протестующих фермеров с полицией Число жертв столкновений во время акций протеста фермеров в Индии выросло до шести, более 160 человек пострадали во время очередных стычек протестующих и полиции.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 00:23
В Индии растет число жертв столкновений протестующих фермеров с полицией

Число жертв столкновений во время акций протеста фермеров в Индии выросло до шести, более 160 человек пострадали во время очередных стычек протестующих и полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

Ранее сообщалось об одном погибшем, один из лидеров протеста Сарван Сингх Пандхер отмечал, что протестующие фермеры сделают двухдневную паузу после гибели участника марша на столицу Нью-Дели.

Индийские фермеры в среду возобновили начавшуюся полторы недели назад акцию протеста из-за того, что переговоры с представителями центральных властей не привели к желаемому компромиссу. Они пытаются продвинуться маршем к столице Нью-Дели, но их блокирует полиция на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от намеченной цели.

Участники акции заявляют, что готовы идти на столицу с 1,2 тыс. тракторами, а также бульдозерами и могут мобилизовать около 100 тыс. человек.

Фермеры добиваются принятия центральным правительством ряда мер, в том числе закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию. Власти заявляют, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые, тогда как протестующие хотят распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Целью марша на столицу протестующие называют встречу с премьером Нарендрой Моди.

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