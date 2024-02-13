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Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров

Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров В Индии на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, почти в 200 км от Нью-Дели полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 11:59
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров

В Индии на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, почти в 200 км от Нью-Дели полиция использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели.

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Начавшиеся во вторник протесты фермеров у границ столицы Индии вызвали массовые пробки на окраине Нью-Дели, в ряде мест автомобили передвигаются со скоростью один километр в час.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

"Машины стоят на месте уже 30 минут. Полицейские говорят, что дорога не полностью перекрыта, но проверка проводится очень тщательно на участке ограждения впереди", - сообщает телеканал со ссылкой на водителей.

Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.

Полиция Дели установила на дорогах бетонные блоки и ряды баррикад на границах со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить беспорядки. Она также переведена на усиленный режим работы.

Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.

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Версия на английском языке Farmers' protest: Delhi turns into fortress as thousands march to India capital

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