​В Индии при загадочных обстоятельствах умерли 11 ученых-ядерщиков

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Департамент атомной энергетики Индии обнародовал данные о загадочных смертях ученых за последние годы/

Как передает Report со ссылкой на Daily Times, согласно опубликованному докладу, с 2009 по 2013 годы в Индии при таинственных обстоятельствах умерли 11 ученых-ядерщиков.

Сообщается, что восемь из них работали в лабораториях и научно-исследовательских центрах департамента. Двое погибли в результате взрыва и пожара в лаборатории, другие утонули в реке либо были найдены повешенными. Еще трое умерших ученых трудились в корпорации Nuclear Power Corporation. Один погиб в ДТП, двое якобы покончили жизнь самоубийством

Однако полиция закрыла расследование лишь по одному из указанных случаев. Было доказано, что ученый действительно покончил с собой из-за тяжелой болезни. По другим делам следствие продолжается, так как обстоятельства гибели ядерщиков вызывают много вопросов. В полиции не исключают, что самоубийства могли быть инсценированы.