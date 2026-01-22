В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

В результате взрыва в цеху завода по производству металлопродукции в индийском центральном штате Чхаттисгарх погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в районе Балодабазар на предприятии компании Real Ispat.

На месте взрыва работают команды спасателей.

Причины произошедшего устанавливаются.