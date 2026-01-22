Hindistanda partlayış zamanı altı nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hindistanın Çhattisqarh ştatında metal istehsalı zavodunun sexində baş verən partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Press Trust of India" agentliyi yerli polisə istinadən məlumat yayıb.

    Hadisə Balodabazar rayonunda "Real Ispat" şirkətinin müəssisəsində baş verib.

    Partlayış yerində xilasetmə briqadaları işləyir.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

