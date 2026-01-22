Hindistanda partlayış zamanı altı nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 14:09
Hindistanın Çhattisqarh ştatında metal istehsalı zavodunun sexində baş verən partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Press Trust of India" agentliyi yerli polisə istinadən məlumat yayıb.
Hadisə Balodabazar rayonunda "Real Ispat" şirkətinin müəssisəsində baş verib.
Partlayış yerində xilasetmə briqadaları işləyir.
Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
14:47
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 3000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
14:46
ABŞ-nin müdafiə büdcəsi 2026-cı ildə 1 trilyon dolları keçirDigər
14:45
Azərbaycanda qazlaşdırma ilə bağlı yeni dövlət proqramı hazırlanırEnergetika
14:42
Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edirDigər ölkələr
14:39
ABŞ Prezidenti: Venesuelanı böyük neft şirkətləri üçün açırıqDigər ölkələr
14:36
İlham Əliyev Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıbXarici siyasət
14:33
ABŞ Prezidenti: İranla danışıqlar aparmaq niyyətindəyikRegion
14:31
Tramp: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşırDigər
14:31