В Индии при падении с поезда погибли не менее пяти человек

В Индии при падении с поезда погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли, столько же получили серьезные ранения при падении с движущегося поезда в западном штате Махараштра.

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По меньшей мере пять человек погибли, столько же получили серьезные ранения при падении с движущегося поезда в западном штате Махараштра. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express. Инцидент произошел в поезде Pushpak Express, следовавшем из Мумбаи в Лакхнау. Число пассажиров в экспрессе значительно превышало вместимость вагонов, двери которых не закрывались во время движения из-за скопления большого количества людей в тамбурах. Все пострадавшие были доставлены в больницу, пять из них умерли в реанимации. Как признает министерство железнодорожного транспорта Индии, переполнение поездов вызвано высоким пассажиропотоком и недостаточной транспортной инфраструктурой в стране. Индийская железнодорожная сеть, являющаяся крупнейшей в Азии, не справляется с огромным числом пассажиров, что приводит к большому скоплению людей и давкам на вокзалах, антисанитарным условиям в пути следования и трагическим инцидентам. Подпишитесь на наш Telegram канал