В Индии при обрушении моста погибли как минимум 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десять получили ранения в результате обрушения части моста Гамбхира через реку Махисагар в индийском штате Гуджарат.

По меньшей мере восемь человек погибли и еще десять получили ранения в результате обрушения части моста Гамбхира через реку Махисагар в индийском штате Гуджарат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of India.

По предварительным данным, во время обрушения по мосту проезжали грузовик, фургон и легковой автомобиль, которые упали в реку.

Депутат парламента от округа Индии Ананд Митеш Патель уточнил, что на данный момент обнаружены три тела, еще четыре человека спасены.

“Спасательные работы продолжаются силами властей округов Вадодара и Ананд”, - отметил он.

Местные жители первыми пришли на помощь и вызвали экстренные службы. На месте происшествия работают полиция, пожарные и спасатели времени.

“Часть моста внезапно обрушилась. Три автомобиля, проезжавшие по этому участку, упали в реку. Мы начали спасательную операцию, и 10 человек были вытащены из реки”, - сообщил сотрудник пожарной охраны.

Спасательная операция продолжается. Власти выясняют причины обрушения.

Мост Гамбхира расположен примерно в 25 км от Вадодара (3-й крупнейший город в штате Гуджарат) и играет важную роль в транспортном сообщении региона.