В Индии при обрушении крыши здания погибли шесть человек

15 августа 2025 г. 21:50
Шесть человек погибли, одиннадцать получили ранения при обрушении крыши здания на территории исторического комплекса "Гробница Хумаюна" в Нью-Дели (Индия - ред.).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

Изначально сообщалось об обрушении купола самого мавзолея Хумаюна, однако она не подтвердилась. Как уточнил телеканал, рухнула крыша прилегающего к гробнице здания. Под завалами оказались около 20 человек, 11 из них были спасены и доставлены в больницу. Шестеро умерли.

Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что здание нуждалось в ремонте, а после интенсивных ливней в индийской столице его конструкция стала менее прочной. После расчистки завалов планируется детальная техническая экспертиза.

