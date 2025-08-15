В Индии при обрушении крыши здания погибли шесть человек
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.
Изначально сообщалось об обрушении купола самого мавзолея Хумаюна, однако она не подтвердилась. Как уточнил телеканал, рухнула крыша прилегающего к гробнице здания. Под завалами оказались около 20 человек, 11 из них были спасены и доставлены в больницу. Шестеро умерли.
Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что здание нуждалось в ремонте, а после интенсивных ливней в индийской столице его конструкция стала менее прочной. После расчистки завалов планируется детальная техническая экспертиза.
