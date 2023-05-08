В Индии при крушении туристической лодки погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек, в том числе детей, погибли в результате крушения туристической лодки в индийском городе Танур (штат Керала).

По меньшей мере 18 человек, в том числе детей, погибли в результате крушения туристической лодки в индийском городе Танур (штат Керала).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Indian Express.

Местные власти указали, что на борту двухпалубного судна находилось от 35 до 40 пассажиров. По данным очевидцев, лодка была переполнена, а у большинства пассажиров не было спасательных жилетов.

Операция по спасению осложнилась наступлением темного времени суток. Отмечается также, что судно в нарушение правил продолжило перевозку пассажиров после окончания светового дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.