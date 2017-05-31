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    В Индии после церковного праздника погибли девять человек

    Oколо 200 человек из близлежащих деревень получили пищевое отравление© Foto: Flickr

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, более 200 получили пищевое отравление на празднике после богослужения в индийском штате Мегхалая.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает издание Indian Express.

    "Восемь человек, включая семь несовершеннолетних, погибли во вторник из-за пищевого отравления в деревне Нонгкия)", — заявил заместитель комиссара округа. Сообщается, что жители ели рис и свинину.

    По словам высокопоставленного чиновника из министерства здравоохранения, еще один несовершеннолетний погиб в понедельник в городе Умснинг.

    По данным издания, около 200 человек из близлежащих деревень получили пищевое отравление, большинство из них госпитализированы. Образцы еды были направлены в медицинскую лабораторию в городе Гуахати.

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