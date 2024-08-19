В Индии пока не зафиксировали новые случаи заболевания оспой обезьян

Заболевших оспой обезьян ("эмпокс", mpox) в Индии в настоящее время нет, власти оценивают риски крупной вспышки этой инфекции в стране как низкие.

Заболевших оспой обезьян ("эмпокс", mpox) в Индии в настоящее время нет, власти оценивают риски крупной вспышки этой инфекции в стране как низкие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди по итогам совещания высокого уровня, посвященного ситуации с mpox в южноазиатской республике.

"На данный момент в стране нет ни одного случая заболевания оспой [обезьян]. Риск крупной вспышки с устойчивой передачей инфекции является низким", - говорится в сообщении офиса Моди.