В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома

Не менее девяти человек погибли и еще двое получили ранения и травмы в результате обрушения стены жилого дома в индийском городе Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш - в ночь на пятницу.

Не менее девяти человек погибли и еще двое получили ранения и травмы в результате обрушения стены жилого дома в индийском городе Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш - в ночь на пятницу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

По этой информации, причиной падения стены стало подтопление, вызванное муссонными ливнями. Сильнейшие дожди не прекращаются в этом районе уже более суток.

Раненые госпитализированы, врачи заявили, что их жизни ничего не угрожает. Местные власти обещают оказать помощь пострадавшим.