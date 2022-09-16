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В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома

В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома Не менее девяти человек погибли и еще двое получили ранения и травмы в результате обрушения стены жилого дома в индийском городе Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш - в ночь на пятницу.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 09:04
В Индии погибли девять человек при обрушении стены дома

Не менее девяти человек погибли и еще двое получили ранения и травмы в результате обрушения стены жилого дома в индийском городе Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш - в ночь на пятницу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

По этой информации, причиной падения стены стало подтопление, вызванное муссонными ливнями. Сильнейшие дожди не прекращаются в этом районе уже более суток.

Раненые госпитализированы, врачи заявили, что их жизни ничего не угрожает. Местные власти обещают оказать помощь пострадавшим.

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