​В Индии погибли 29 человек в результате ДТП с автобусом

По крайней мере 29 человек погибли при падении автобуса в канал в городе Агра на севере Индии, сообщает издание India Today, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27 тел на месте происшествия. Также 16 человек пострадали. Их уже доставили в больницу.

Полиция штата Уттар-Прадеш в своем Twitter сообщила, что авария произошла из-за уснувшего водителя. Автобус, ехавший из Лакхнау в Дели, упал с высоты около 4,5 метров. Отмечается, что "на данный момент спасено 20 пассажиров".

Полиция продолжает спасательную операцию.