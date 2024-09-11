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В Индии по меньшей мере 15 человек умерли от неизвестной болезни

В Индии по меньшей мере 15 человек умерли от неизвестной болезни Жертвами неизвестного заболевания, вспыхнувшего в западном штате Гуджарат в Индии, стали не менее 15 человек.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 19:20
В Индии по меньшей мере 15 человек умерли от неизвестной болезни

Жертвами неизвестного заболевания, вспыхнувшего в западном штате Гуджарат в Индии, стали не менее 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hindustan Times.

"Болезнь, точную причину которой местные врачи пока не могут определить, вспыхнула в городе Лакхпат на территории округа Кач на границе с Пакистаном. В период с 3 по 7 сентября она унесла жизни 10 человек. С тех пор было зарегистрировано по меньшей мере еще пять смертей", - говорится в сообщении.

Представитель местной администрации Амит Арора сообщил, что анализы умерших были отправлены в Национальный институт вирусологии для определения причины смерти, результаты же ожидаются в течение двух дней.

Вспышка заболеваемости совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе. В этом сезоне дождей в округе Кач выпало самое большое количество осадков в Гуджарате - около 890 мм, что составляет 184% от среднего значения.

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