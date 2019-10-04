В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести

По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести на востоке Индии, где перевернулось речное судно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя местной власти.

Инцидент произошёл в середине реки Махананда в городе Чанчал (штат Западная Бенгалия) в четверг вечером. На судне находились более 70 человек. По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами."На данный момент найдены тела семи человек. Более 50 человек пропали без вести", - заявил изданию один из членов законодательного собрания штата (MLА).На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция.