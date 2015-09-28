В Индии перевернулась лодка с 300 пассажирами, 50 человек пропали

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Около 50 человек не удается найти после того, как перегруженная лодка перевернулась на реке в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник издание Hindustan Times.

Инцидент произошел на реке Колохи, когда моторная лодка, на борту которой находились от 250 до 300 человек, заглохла посреди реки и перевернулась после того, как столкнулась с деревянной опорой моста.

"Трудно сказать, сколько пассажиров погибли. Около 50 пропали", - сообщил изданию представитель местной полиции Винод Кумар Сешан.

По его словам, очевидцы сообщили, что под лодкой оказались около 25 человек. Многим пассажирам удалось вплавь добраться до берега.

На месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски погибших и пострадавших.

Как уточняет издание, такая моторная лодка может вместить до 100 пассажиров, однако недостаток надзора за владельцами суден позволяет им - в нарушение правил - перевозить по 250-300 человек.