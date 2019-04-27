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В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибло более 10 человек

​В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибло более 10 человек

В Индии частный автобус упал в ущелье, сообщает агентство ANI, передает Report.

В результате аварии погибло 12 человек, инцидент произошел в северном индийском штате Химачал-Прадеш.

Причины аварии устанавливаются, ведется расследование.

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