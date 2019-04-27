В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибло более 10 человек

​В Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибло более 10 человек

27 апреля, 2019 23:46

https://report.az/storage/news/73cc5f92fda8a41bd99853871b5055f0/fb854c65-b75c-4fd6-a72d-f35ba60b7c30_292.jpg В Индии частный автобус упал в ущелье, сообщает агентство ANI, передает Report. В результате аварии погибло 12 человек, инцидент произошел в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Причины аварии устанавливаются, ведется расследование.

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