В Индии обрушился памятник национальному герою

Памятник индийскому национальному герою Шиваджи обрушился из-за низкого качества работ по его возведению.

Памятник индийскому национальному герою Шиваджи обрушился из-за низкого качества работ по его возведению.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hindu.

Торжественное открытие памятника в районе Сундхудург западного штата Махараштра состоялось в декабре 2023 года с участием премьер-министра Нарендры Моди.

По информации издания, памятник, представляющий 10-метровое изваяние Шиваджи, обрушился в понедельник через восемь месяцев после его открытия, погибших и пострадавших нет.

Во время работ по его созданию использовались некачественные конструкции и материалы, пишет газета.

Местные власти проигнорировали мнение специалистов, предупреждавших ранее о возможности обрушения под влиянием погодных условий и в результате низкого качества строительных работ.