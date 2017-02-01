В Индии обрушилось строящееся здание, есть погибшие

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения строящегося шестиэтажного здания в индийском штате Уттар-Прадеш, еще до 40 человек остаются под завалами.

Как передает Report со ссылкой на индийское агентство ANI, об этом заявили местные власти.

Инцидент произошел на окраине города Канпур. На месте работают служащие Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации.

К настоящему времени из-под завалов спасены три человека. По данным местных властей, под обломками могут находиться 30-40 человек.

Причины происшествия расследуются, по предварительным данным, обрушение здания, строящегося около года, могло произойти из-за слабого фундамента.