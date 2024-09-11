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В Индии не менее 50 человек пострадали в столкновениях с полицией

В Индии не менее 50 человек пострадали в столкновениях с полицией По меньшей мере 50 человек получили ранения в столкновениях с полицейскими в Импхале, столице северо-восточного штата Манипур в Индии.
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11 сентября 2024 г. 12:59
В Индии не менее 50 человек пострадали в столкновениях с полицией

По меньшей мере 50 человек получили ранения в столкновениях с полицейскими в Импхале, столице северо-восточного штата Манипур в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hindu.

Столкновения вспыхнули в результате попыток полицейских остановить марш студентов к зданию местного законодательного собрания, который проводился в нарушение введенного во вторник властями режима комендантского часа в некоторых округах на фоне новых межэтнических столкновений и протестов в регионе. Он ограничивает передвижение жителей за пределами мест их проживания и запрещает собрания впятером и более.

Обострение напряженности в штате началось в мае 2023 года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали присвоить им статус так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственные учреждения и при поступлении в высшие учебные заведения.

Требование мейтей вызвало возмущение племени куки, которое составляет 56% населения штата. В начале мая 2023 года организации куки провели марш протеста, который в дальнейшем перерос в столкновения. С начала столкновений погибло не менее 237 человек, а более 59 тыс. человек стали перемещенными лицами.

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Версия на английском языке Violent clashes leave 50 injured in India

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