Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 36 человек

Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36 человек.

Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

11.23

Минимум 23 человека погибли и 10 пострадали в результате падения автобуса в ущелье недалеко от города Марчула (штат Уттаракханд) на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

По информации телеканала NDTV, водитель 45-местного автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, машина упала в пропасть с высоты порядка 200 м.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы на месте продолжаются.