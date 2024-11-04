Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 36 человек

Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.
Минимум 23 человека погибли и 10 пострадали в результате падения автобуса в ущелье недалеко от города Марчула (штат Уттаракханд) на севере Индии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.
По информации телеканала NDTV, водитель 45-местного автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, машина упала в пропасть с высоты порядка 200 м.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести.
Спасательные работы на месте продолжаются.