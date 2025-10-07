Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползня

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 20:21
    В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползня

    Не менее 18 человек погибли в результате мощного оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, который накрыл частный автобус с 30 пассажирами в округе Биласпур.

    Как сообщает Report со ссылкой на India Today, трое человек были спасены.

    Согласно информации, оползень сошел в районе моста Баллу, полностью накрыв автобус, следовавший по маршруту Маротан–Калаул. На месте работают службы экстренного реагирования.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсаций из Фонда помощи премьер-министра.

    Индия оползень автобус
    Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 18 nəfər ölüb

    Последние новости

    22:44

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    22:36

    В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

    В регионе
    22:30

    Аль-Хайя: ХАМАС нацелен на прекращение огня в Газе и обмен заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:13

    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    В регионе
    21:57

    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    21:25

    Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей