Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 18 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 22:03
Hindistanın Himaçal-Pradeş ştatında güclü torpaq sürüşməsi nəticəsində Biləspur dairəsində 30 sərnişini daşıyan özəl avtobus torpaq kütləsi altında qalıb.
"Report" "India Today"ə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, 3 nəfər xilas edilib.
Məlumata görə, Ballu körpüsü yaxınlığında baş verən torpaq sürüşməsi Marotandan Kalaula gedən avtobusu tamamilə torpaq kütləsi altında qoyub. Hadisə yerində fövqəladə xidmətlərin əməkdaşları işləyir.
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib. O, Baş Nazirin Yardım Fondundan təzminat ödəniləcəyini açıqlayıb.
Son xəbərlər
22:36
Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:28
Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıbRegion
22:24
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ilk oyununda uduzubKomanda
22:18
Tramp bir daha Putinin onu məyus etdiyini bildiribDigər ölkələr
22:03
Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 18 nəfər ölübDigər ölkələr
21:45
Azərbaycan yığmasının böyük məşqçisi: "Hər bir güləşçinin yarışda göstərdiyi mübarizədən razıyam"Fərdi
21:42
Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdikRegion
21:39
Türkiyə MİT-in rəisi Misirdə Qəzza danışıqlarında iştirak edəcək - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:36